Compensația pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la VMware variază de la ₹2.39M pe year pentru P1 la ₹8.43M pe year pentru Senior Staff Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹6.17M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VMware. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MTS 1
P1(Nivel de intrare)
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
P2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
P3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
P4
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La VMware, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)



Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Software Producție

Inginer Fiabilitate Site

Inginer Sisteme

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at VMware in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹15,292,427. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Inginer Software role in Greater Bengaluru is ₹5,379,425.

