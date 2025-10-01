Director de Companii
VMware
Compensația pentru Inginer Software in Beijing Metropolitan Area la VMware variază de la CN¥50K pe year pentru P2 la CN¥166K pe year pentru Staff Engineer 1. Pachetul median de compensație pe year in Beijing Metropolitan Area totalizează CN¥71.2K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VMware. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MTS 1
P1(Nivel de intrare)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Vizualizează 5 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La VMware, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Software Producție

Inginer Fiabilitate Site

Inginer Sisteme

Întrebări frecvente

VMware in Beijing Metropolitan AreaInginer Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CN¥166,361。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
VMware in Beijing Metropolitan AreaInginer Software职位的年度总薪酬中位数为CN¥59,528。

