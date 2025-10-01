Director de Companii
VMware
VMware Manager de Produs Salarii în San Francisco Bay Area

Compensația pentru Manager de Produs in San Francisco Bay Area la VMware variază de la $193K pe year pentru P3 la $460K pe year pentru P7. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $310K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VMware. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La VMware, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)



