Compensația pentru Manager de Produs in San Francisco Bay Area la VMware variază de la $193K pe year pentru P3 la $460K pe year pentru P7. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $310K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VMware. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La VMware, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)