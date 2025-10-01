Compensația pentru Manager de Produs in New York City Area la VMware variază de la $200K pe year pentru P3 la $488K pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $311K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VMware. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La VMware, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)