VK Salarii

Salariul de la VK variază de la $16,887 în compensație totală pe an pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VK . Ultima actualizare: 9/16/2025