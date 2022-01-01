VK Salarii

Director de Companii
Salariul de la VK variază de la $16,887 în compensație totală pe an pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VK. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Inginer iOS

Inginer Android

Inginer Software Mobil

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Software Securitate

Inginer DevOps

Inginer Fiabilitate Site

Data Scientist
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Manager de Produs
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Analist de Date
Median $39K
Manager Inginerie Software
Median $80.2K
Designer de Produs
Median $36.6K

Designer UI

Manager de Proiect
Median $45.4K
Analist Securitate Cibernetică
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Manager Operațiuni de Afaceri
$16.9K
Analist de Afaceri
$18.2K
Dezvoltare Afaceri
$47.2K
Manager Data Science
$201K
Inginer Hardware
$101K
Resurse Umane
$31.8K
Tehnolog Informațional (IT)
$47K
Juridic
$32K
Recrutor
$37.3K
Arhitect de Soluții
$62.6K

Arhitect Date

Manager Program Tehnic
$70.2K
Cercetător UX
$34.7K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La VK, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la VK este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la VK este $42,804.

Alte Resurse