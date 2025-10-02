Director de Companii
VividCloud
VividCloud Inginer Software Salarii în Portland-Auburn Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Portland-Auburn Area la VividCloud totalizează $150K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VividCloud. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Total pe an
$150K
Nivel
Principal Engineer
Salariu de bază
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
5-10 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la VividCloud?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Inginer Software bei VividCloud in Portland-Auburn Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $165,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VividCloud für die Position Inginer Software in Portland-Auburn Area beträgt $150,000.

Alte Resurse