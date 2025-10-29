Director de Companii
Vitesco Technologies
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

Vitesco Technologies Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Mexico la Vitesco Technologies variază de la MX$2.02M la MX$2.93M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Vitesco Technologies. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Interval Comun
Interval Posibil
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Manager Inginerie Software contribuțiis la Vitesco Technologies pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+MX$1.1M
Robinhood logo
+MX$1.69M
Stripe logo
+MX$380K
Datadog logo
+MX$665K
Verily logo
+MX$418K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Vitesco Technologies?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Vitesco Technologies in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$55,622,504. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vitesco Technologies pentru rolul de Manager Inginerie Software in Mexico este MXMX$38,328,107.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Vitesco Technologies

Companii Similare

  • Facebook
  • Tesla
  • Roblox
  • Square
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse