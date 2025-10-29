Director de Companii
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Tehnolog Informații (IT) Salarii

Compensația totală medie pentru Tehnolog Informații (IT) la Vitesco Technologies variază de la HUF 7.43M la HUF 10.38M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Vitesco Technologies. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Interval Comun
Interval Posibil
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+HUF 19.97M
Robinhood logo
+HUF 30.64M
Stripe logo
+HUF 6.89M
Datadog logo
+HUF 12.05M
Verily logo
+HUF 7.57M
Care sunt nivelurile de carieră la Vitesco Technologies?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la Vitesco Technologies ajunge la o compensație totală anuală de HUF 10,383,244. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vitesco Technologies pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este HUF 7,429,390.

