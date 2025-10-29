Director de Companii
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Inginer Electrician Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Electrician in Canada la Vitesco Technologies variază de la CA$71.5K la CA$99.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Vitesco Technologies. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Vitesco Technologies?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Electrician la Vitesco Technologies in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$99,914. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vitesco Technologies pentru rolul de Inginer Electrician in Canada este CA$71,490.

