Director de Companii
Vitech
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Afaceri

  • Toate salariile Analist de Afaceri

Vitech Analist de Afaceri Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist de Afaceri in United States la Vitech totalizează $72K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Vitech. Ultima actualizare: 10/29/2025

Pachetul Median
company icon
Vitech
Solutions Analyst
Orlando, FL
Total pe an
$72K
Nivel
L2
Salariu de bază
$72K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Vitech?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Vitech in United States ajunge la o compensație totală anuală de $169,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vitech pentru rolul de Analist de Afaceri in United States este $72,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Vitech

Companii Similare

  • Dev Technology Group
  • Genesys
  • Avanade
  • REI Systems
  • CoreLogic
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse