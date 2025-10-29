Director de Companii
Vital Biosciences
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Șef de Cabinet

  • Toate salariile Șef de Cabinet

Vital Biosciences Șef de Cabinet Salarii

Compensația totală medie pentru Șef de Cabinet in Canada la Vital Biosciences variază de la CA$102K la CA$148K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Vital Biosciences. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

CA$116K - CA$134K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$102KCA$116KCA$134KCA$148K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Șef de Cabinet contribuțiis la Vital Biosciences pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Vital Biosciences?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Șef de Cabinet oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Șef de Cabinet la Vital Biosciences in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$147,987. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vital Biosciences pentru rolul de Șef de Cabinet in Canada este CA$101,974.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Vital Biosciences

Companii Similare

  • Facebook
  • Airbnb
  • Google
  • Amazon
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse