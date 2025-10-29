Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Argentina la Viseven variază de la ARS 17.25M la ARS 24.15M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Viseven. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

ARS 18.67M - ARS 21.72M
Argentina
Interval Comun
Interval Posibil
ARS 17.25MARS 18.67MARS 21.72MARS 24.15M
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+ARS 75.47M
Robinhood logo
+ARS 115.8M
Stripe logo
+ARS 26.02M
Datadog logo
+ARS 45.54M
Verily logo
+ARS 28.63M
Care sunt nivelurile de carieră la Viseven?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Viseven in Argentina ajunge la o compensație totală anuală de ARS 24,154,382. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Viseven pentru rolul de Inginer Software in Argentina este ARS 17,253,130.

Alte Resurse