Compensația totală medie pentru Inginer Software in United States la Visage Imaging variază de la $85K la $116K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Visage Imaging. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

$91K - $110K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$85K$91K$110K$116K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Visage Imaging?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Visage Imaging in United States ajunge la o compensație totală anuală de $116,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Visage Imaging pentru rolul de Inginer Software in United States este $85,000.

