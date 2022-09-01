Director de Companii
Virginia Tech
Virginia Tech Salarii

Salariul de la Virginia Tech variază de la $33,150 în compensație totală pe an pentru un Inginer Biomedical la nivelul inferior până la $91,540 pentru un Inginer de Materiale la nivelul superior.

$160K

Inginer Software
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Data Scientist
Median $68.6K

Inginer Hardware
Median $42K
Inginer Biomedical
$33.2K
Inginer Chimist
$51K

Inginer Cercetare

Tehnolog Informațional (IT)
$78K
Inginer de Materiale
$91.5K
Arhitect de Soluții
$75.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Virginia Tech este Inginer de Materiale at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $91,540. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Virginia Tech este $68,640.

Alte Resurse