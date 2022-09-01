Virginia Tech Salarii

Salariul de la Virginia Tech variază de la $33,150 în compensație totală pe an pentru un Inginer Biomedical la nivelul inferior până la $91,540 pentru un Inginer de Materiale la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Virginia Tech . Ultima actualizare: 9/2/2025