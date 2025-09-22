Director de Companii
Vinted
Vinted Data Scientist Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Vinted. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

€72.1K - €87.1K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Interval Comun
Interval Posibil

€141K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Vinted, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

