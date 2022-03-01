Vinted Salarii

Director de Companii
Salariul de la Vinted variază de la $33,163 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $127,917 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Vinted. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Inginer Software
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Inginer Software Backend

Recrutor
Median $33.2K
Dezvoltare Afaceri
$73.3K

Analist de Date
$73.1K
Data Scientist
$90K
Resurse Umane
$58.6K
Juridic
$110K
Operațiuni Marketing
$49.7K
Designer de Produs
$70.1K
Manager de Produs
$99.5K
Manager Inginerie Software
$128K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Vinted, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Vinted este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $127,917. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vinted este $73,173.

