Vinted Salarii

Salariul de la Vinted variază de la $33,163 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $127,917 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Vinted . Ultima actualizare: 10/9/2025