Director de Companii
VillageMD
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

VillageMD Salarii

Salariul de la VillageMD variază de la $77,385 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $179,100 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VillageMD. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $150K
Analist de Afaceri
$106K
Resurse Umane
$77.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Operațiuni Marketing
$94.5K
Manager Inginerie Software
$179K
Manager Program Tehnic
$168K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la VillageMD este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $179,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la VillageMD este $127,763.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru VillageMD

Companii Similare

  • 98point6
  • Evidation Health
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • MedStar Health
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse