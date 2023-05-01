Director de Companii
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Salarii

Salariul de la Vicarious Surgical variază de la $91,017 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $147,735 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Vicarious Surgical. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Hardware
$130K
Inginer Mecanic
$91K
Manager de Produs
$126K

Inginer Software
$148K
Nu găsești titlul tău?

adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Alte Resurse