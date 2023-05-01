Vicarious Surgical Salarii

Salariul de la Vicarious Surgical variază de la $91,017 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $147,735 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Vicarious Surgical . Ultima actualizare: 9/6/2025