ViacomCBS Salarii

Salariul de la ViacomCBS variază de la $61,762 în compensație totală pe an pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $413,055 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ViacomCBS. Ultima actualizare: 8/29/2025

$160K

Inginer Software
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Inginer DevOps

Inginer Fiabilitate Site

Manager de Produs
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Manager Inginerie Software
Median $307K

Analist de Afaceri
Median $134K
Analist de Date
Median $121K
Data Scientist
Median $209K
Designer de Produs
Median $160K
Arhitect de Soluții
Median $213K

Arhitect Date

Marketing
Median $118K
Manager de Program
Median $150K
Manager de Proiect
Median $105K
Analist Financiar
Median $110K
Contabil
$79.7K
Manager Operațiuni de Afaceri
$61.8K
Dezvoltare Afaceri
$328K
Copywriter
$92.5K
Resurse Umane
$413K
Juridic
$131K
Consultant în Management
$134K
Operațiuni Marketing
$99.5K
Manager Design de Produs
$209K
Recrutor
Median $100K
Vânzări
$221K
Analist Securitate Cibernetică
$133K
Manager Program Tehnic
$101K
Program de Vesting

33.33%

AN 1

33.33%

AN 2

33.33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La ViacomCBS, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.33% se dobândește în 1st-AN (33.33% anual)

  • 33.33% se dobândește în 2nd-AN (33.33% anual)

  • 33.33% se dobândește în 3rd-AN (33.33% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ViacomCBS este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $413,055. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ViacomCBS este $134,200.

