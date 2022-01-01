ViacomCBS Salarii

Salariul de la ViacomCBS variază de la $61,762 în compensație totală pe an pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $413,055 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ViacomCBS. Ultima actualizare: 8/29/2025
33.33%
AN 1
33.33%
AN 2
33.33%
AN 3
La ViacomCBS, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.33% se dobândește în 1st-AN (33.33% anual)
33.33% se dobândește în 2nd-AN (33.33% anual)
33.33% se dobândește în 3rd-AN (33.33% anual)
