Vero
Vero Salarii

Intervalul salarial Vero variază de la $91,295 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $110,605 pentru Manager de Operațiuni la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Vero. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Manager de Operațiuni
$111K
Marketing
$91.3K
Manager de Design de Produs
$105K

Rolul cel mai bine plătit raportat la Vero este Manager de Operațiuni at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $110,605. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vero este $105,344.

