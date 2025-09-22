Director de Companii
Verkada
Verkada Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United States la Verkada variază de la $446K la $609K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Verkada. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$478K - $578K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$446K$478K$578K$609K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

10%

AN 1

20%

AN 2

30%

AN 3

40%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Verkada, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (1.67% lunar)

  • 30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)

  • 40% se dobândește în 4th-AN (3.33% lunar)

15%

AN 1

25%

AN 2

30%

AN 3

30%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Verkada, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)

  • 30% se dobândește în 4th-AN (2.50% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Verkada in United States ajunge la o compensație totală anuală de $609,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Verkada pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $446,250.

