Pachetul median de compensație pentru Operațiuni Venituri la Verkada totalizează $190K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Verkada. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Total pe an
$190K
Nivel
L4
Salariu de bază
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Verkada?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

10%

AN 1

20%

AN 2

30%

AN 3

40%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Verkada, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (1.67% lunar)

  • 30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)

  • 40% se dobândește în 4th-AN (3.33% lunar)

15%

AN 1

25%

AN 2

30%

AN 3

30%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Verkada, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)

  • 30% se dobândește în 4th-AN (2.50% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni Venituri la Verkada ajunge la o compensație totală anuală de $226,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Verkada pentru rolul de Operațiuni Venituri este $185,000.

Alte Resurse