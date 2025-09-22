Pachetul median de compensație pentru Marketing in United States la Verkada totalizează $175K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Verkada. Ultima actualizare: 9/22/2025
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
AN 1
20%
AN 2
30%
AN 3
40%
AN 4
La Verkada, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (1.67% lunar)
30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)
40% se dobândește în 4th-AN (3.33% lunar)
15%
AN 1
25%
AN 2
30%
AN 3
30%
AN 4
La Verkada, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)
30% se dobândește în 4th-AN (2.50% lunar)