Director de Companii
Verizon
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

  • India

Verizon Manager Inginerie Software Salarii în India

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in India la Verizon totalizează ₹5.79M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Verizon. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹5.79M
Nivel
SMTS
Salariu de bază
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bonus
₹867K
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Verizon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Verizon, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 34% se dobândește în 3rd-AN (34.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Verizon, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Verizon in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹14,815,154. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Verizon pentru rolul de Manager Inginerie Software in India este ₹5,563,922.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Verizon

Companii Similare

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse