Director de Companii
Verizon
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Hyderabad Area

Verizon Inginer Software Salarii în Greater Hyderabad Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Hyderabad Area la Verizon variază de la ₹1.02M pe year pentru MTS 1 la ₹4.89M pe year pentru PMTS. Pachetul median de compensație pe year in Greater Hyderabad Area totalizează ₹1.46M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Verizon. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MTS 1
(Nivel de intrare)
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Verizon, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 34% se dobândește în 3rd-AN (34.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Verizon, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Networking

Inginer Date

Inginer Software Producție

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Verizon in Greater Hyderabad Area ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,890,252. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Verizon pentru rolul de Inginer Software in Greater Hyderabad Area este ₹1,379,503.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Verizon

Companii Similare

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse