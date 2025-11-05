Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in Greater Dallas Area la Verizon variază de la $132K pe year pentru Senior Data Scientist la $166K pe year pentru Distinguished Data Scientist. Pachetul median de compensație pe year in Greater Dallas Area totalizează $150K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Verizon. Ultima actualizare: 11/5/2025
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
La Verizon, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
34% se dobândește în 3rd-AN (34.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Verizon, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)