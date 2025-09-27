Director de Companii
Verity Knowledge Solutions
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Bancher de Investiții

  • Toate salariile Bancher de Investiții

Verity Knowledge Solutions Bancher de Investiții Salarii

Compensația totală medie pentru Bancher de Investiții in India la Verity Knowledge Solutions variază de la ₹669K la ₹913K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Verity Knowledge Solutions. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

₹716K - ₹866K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹669K₹716K₹866K₹913K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Bancher de Investiții contribuțiis la Verity Knowledge Solutions pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.95M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.15M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Verity Knowledge Solutions?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Bancher de Investiții oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Bancher de Investiții la Verity Knowledge Solutions in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹913,278. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Verity Knowledge Solutions pentru rolul de Bancher de Investiții in India este ₹669,212.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Verity Knowledge Solutions

Companii Similare

  • Amazon
  • Square
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse