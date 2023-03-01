Director de Companii
Veriff
Veriff Salarii

Salariul de la Veriff variază de la $24,788 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $115,575 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Veriff. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
Median $70.8K
Manager Data Science
$94.8K
Data Scientist
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Resurse Umane
$94.3K
Manager de Produs
$114K
Manager de Proiect
$24.8K
Vânzări
$116K
Manager Inginerie Software
$80.3K
Întrebări frecvente

Най-високо платената позиция в Veriff е Vânzări at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $115,575. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Veriff е $94,528.

Alte Resurse