VergeSense Salarii

Salariul de la VergeSense variază de la $113,706 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $276,375 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VergeSense. Ultima actualizare: 10/16/2025

Inginer Hardware
$276K
Designer de Produs
$184K
Manager de Produs
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Proiect
$114K
Inginer Software
$167K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la VergeSense este Inginer Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $276,375. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la VergeSense este $184,075.

