VergeSense Salarii

Salariul de la VergeSense variază de la $113,706 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $276,375 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VergeSense . Ultima actualizare: 10/16/2025