Verbit Salarii

Salariul de la Verbit variază de la $32,238 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $162,670 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Verbit . Ultima actualizare: 10/16/2025