Director de Companii
Verbit
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Verbit Salarii

Salariul de la Verbit variază de la $32,238 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $162,670 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Verbit. Ultima actualizare: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manager de Produs
$130K
Recrutor
$32.2K
Inginer Software
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Manager Inginerie Software
$109K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Verbit este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $162,670. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Verbit este $119,343.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Verbit

Companii Similare

  • Netwrix
  • WSO2
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse