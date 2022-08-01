Director de Companii
Veranex
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Veranex Salarii

Salariul de la Veranex variază de la $83,580 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $180,900 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Veranex. Ultima actualizare: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Hardware
$83.6K
Inginer Mecanic
$115K
Inginer Software
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Veranex este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $180,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Veranex este $115,260.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Veranex

Companii Similare

  • Uber
  • Lyft
  • Coinbase
  • Databricks
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse