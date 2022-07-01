Verana Health Salarii

Salariul de la Verana Health variază de la $161,000 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $192,500 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Verana Health . Ultima actualizare: 10/16/2025