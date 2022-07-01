Director de Companii
Verana Health
Verana Health Salarii

Salariul de la Verana Health variază de la $161,000 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $192,500 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Verana Health. Ultima actualizare: 10/16/2025

Inginer Software
Median $193K
Data Scientist
Median $161K
Manager de Produs
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Verana Health este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $192,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Verana Health este $176,880.

