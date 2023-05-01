VAST Data Salarii

Director de Companii
Salariul de la VAST Data variază de la $124,443 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $741,411 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VAST Data. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $124K
Servicii Clienți
$150K
Manager Inginerie Software
$741K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La VAST Data, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la VAST Data este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $741,411. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la VAST Data este $149,763.

Alte Resurse