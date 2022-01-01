Director de Companii
Varonis
Varonis Salarii

Salariul de la Varonis variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $203,732 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Varonis. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Inginer Software Backend

Manager Inginerie Software
Median $204K
Vânzări
Median $110K

Tehnolog Informațional (IT)
$84.6K
Marketing
$134K
Manager de Produs
$204K
Recrutor
$66.5K
Inginer de Vânzări
$131K
Analist Securitate Cibernetică
$64.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Varonis este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,732. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Varonis este $125,409.

