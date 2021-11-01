Varicent Salarii

Salariul de la Varicent variază de la $8,654 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $141,924 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Varicent . Ultima actualizare: 9/14/2025