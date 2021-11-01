Director de Companii
Varicent
Varicent Salarii

Salariul de la Varicent variază de la $8,654 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $141,924 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Varicent. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $86.2K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Manager Inginerie Software
Median $142K
Manager de Produs
Median $94.3K

Analist de Afaceri
$73.9K
Analist de Date
$8.7K
Data Scientist
$114K
Marketing
$84.4K
Designer de Produs
$101K
Vânzări
$92.4K
Manager Cont Tehnic
$92K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Varicent este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $141,924. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Varicent este $92,181.

Alte Resurse