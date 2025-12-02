Director de Companii
UserTesting
  • Salarii
  • Succesul Clientului

  • Toate salariile Succesul Clientului

UserTesting Succesul Clientului Salarii

Pachetul median de compensație pentru Succesul Clientului in United States la UserTesting totalizează $135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la UserTesting. Ultima actualizare: 12/2/2025

Pachetul Median
company icon
UserTesting
Customer Success
Austin, TX
Total pe an
$135K
Nivel
-
Salariu de bază
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la UserTesting?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Succesul Clientului la UserTesting in United States ajunge la o compensație totală anuală de $135,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la UserTesting pentru rolul de Succesul Clientului in United States este $135,000.

Alte Resurse

