Compensația totală medie pentru Marketing in United States la UserGems variază de la $144K la $201K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la UserGems. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$155K - $182K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$144K$155K$182K$201K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la UserGems?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la UserGems in United States ajunge la o compensație totală anuală de $201,240. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la UserGems pentru rolul de Marketing in United States este $144,480.

Alte Resurse

