Compensația totală medie pentru Dezvoltare Afaceri in Canada la Userful variază de la CA$75.4K la CA$108K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Userful. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$62.4K - $73K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
$54.5K$62.4K$73K$77.7K
Interval Comun
Interval Posibil

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la Userful in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$107,607. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Userful pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in Canada este CA$75,417.

