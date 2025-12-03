Director de Companii
US Metro Bank
US Metro Bank Analist Securitate Cibernetică Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la US Metro Bank variază de la £81.7K la £112K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la US Metro Bank. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie

$118K - $140K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
$109K$118K$140K$150K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la US Metro Bank?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la US Metro Bank ajunge la o compensație totală anuală de £111,858. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la US Metro Bank pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este £81,705.

Alte Resurse

