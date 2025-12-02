Director de Companii
US Foods
US Foods Manager Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la US Foods variază de la $72.9K la $104K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la US Foods. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$82.8K - $98.1K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$72.9K$82.8K$98.1K$104K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la US Foods?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la US Foods ajunge la o compensație totală anuală de $103,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la US Foods pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este $72,900.

