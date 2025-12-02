Director de Companii
U.S Department of State
U.S Department of State Dezvoltare Corporativă Salarii

Compensația totală medie pentru Dezvoltare Corporativă la U.S Department of State variază de la $117K la $166K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la U.S Department of State. Ultima actualizare: 12/2/2025

$133K - $151K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Corporativă la U.S Department of State ajunge la o compensație totală anuală de $166,380. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la U.S Department of State pentru rolul de Dezvoltare Corporativă este $117,030.

Alte Resurse

