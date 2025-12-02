Director de Companii
U.S Department of State
U.S Department of State Șef de Cabinet Salarii

Compensația totală medie pentru Șef de Cabinet in United States la U.S Department of State variază de la $161K la $220K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la U.S Department of State. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$174K - $207K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$161K$174K$207K$220K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la U.S Department of State?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Șef de Cabinet la U.S Department of State in United States ajunge la o compensație totală anuală de $220,225. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la U.S Department of State pentru rolul de Șef de Cabinet in United States este $160,860.

