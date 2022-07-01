Uptake Technologies Salarii

Salariul de la Uptake Technologies variază de la $127,500 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $210,700 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uptake Technologies . Ultima actualizare: 11/16/2025