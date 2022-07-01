Uptake Technologies Salarii

Director de Companii
Uptake Technologies
Salariul de la Uptake Technologies variază de la $127,500 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $210,700 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uptake Technologies. Ultima actualizare: 11/16/2025

Specialist în Știința Datelor
$150K
Inginer Software
$128K
Manager Inginerie Software
$211K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Uptake Technologies este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $210,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Uptake Technologies este $149,745.

