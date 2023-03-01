Upstox Salarii

Director de Companii
Salariul de la Upstox variază de la $16,673 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $139,052 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upstox. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Median $47.9K

Inginer Software Backend

Designer de Produs
Median $16.7K

Designer UX

Manager de Produs
Median $35.1K

Manager Inginerie Software
$139K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Upstox este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $139,052. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Upstox este $41,469.

