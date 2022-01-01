Upstart Salarii

Salariul de la Upstart variază de la $142,572 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $448,833 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upstart . Ultima actualizare: 11/16/2025