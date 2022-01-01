Director de Companii
Upstart
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Upstart Salarii

Salariul de la Upstart variază de la $142,572 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $448,833 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upstart. Ultima actualizare: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Specialist în Știința Datelor
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Manager Inginerie Software
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manager de Produs
L5 $339K
L6 $438K
Manager Știința Datelor
Median $438K
Analist de Date
Median $165K
Analist Financiar
Median $200K
Recrutor
Median $210K
Analist de Afaceri
$189K
Resurse Umane
$279K
Designer de Produs
$143K
Manager de Program
$194K
Analist Securitate Cibernetică
$185K
Manager Program Tehnic
$344K
Capitalist de Risc
$279K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Upstart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Upstart este Inginer Software at the L6 level cu o compensație totală anuală de $448,833. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Upstart este $279,353.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Upstart

Companii Similare

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse