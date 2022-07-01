Upside Salarii

Salariul de la Upside variază de la $54,888 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $251,250 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upside . Ultima actualizare: 11/16/2025