Upside Salarii

Salariul de la Upside variază de la $54,888 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $251,250 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upside. Ultima actualizare: 11/16/2025

Manager de Produs
Median $230K
Designer de Produs
$134K
Recrutor
$153K

Vânzări
Median $140K
Inginer Software
$54.9K
Manager Inginerie Software
$251K
Cercetător UX
$146K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Upside este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $251,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Upside este $146,228.

