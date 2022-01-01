Director de Companii
UPMC Salarii

Salariul de la UPMC variază de la $75,375 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $175,000 pentru un Actuar la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la UPMC. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Median $93K
Actuar
Median $175K
Contabil
$78.4K

Analist de Afaceri
Median $80K
Tehnolog Informații (IT)
$89.6K
Designer de Produs
$121K
Manager Design Produs
$134K
Manager de Produs
$112K
Manager de Proiect
$75.4K
Analist Securitate Cibernetică
$85.4K
Manager Program Tehnic
$102K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la UPMC este Actuar cu o compensație totală anuală de $175,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la UPMC este $93,000.

