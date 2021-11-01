Uplight Salarii

Salariul de la Uplight variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $347,900 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uplight . Ultima actualizare: 11/16/2025