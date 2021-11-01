Uplight Salarii

Director de Companii
Salariul de la Uplight variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $347,900 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uplight. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Median $160K
Analist de Date
$70.4K
Specialist în Știința Datelor
$196K

Resurse Umane
$101K
Manager de Produs
$348K
Manager de Proiect
$98.8K
Vânzări
$109K
Manager Program Tehnic
$121K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Uplight este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $347,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Uplight este $114,570.

