Uplers Salarii

Salariul de la Uplers variază de la $8,572 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $108,272 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uplers. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Median $32.4K
Manager Operațiuni de Afaceri
$92K
Dezvoltare Afaceri
$26.2K

Resurse Umane
$12K
Consultant în Management
$108K
Designer de Produs
$31.4K
Manager de Proiect
$8.6K
Vânzări
$26.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Uplers este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $108,272. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Uplers este $28,886.

