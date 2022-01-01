Upland Software Salarii

Director de Companii
Salariul de la Upland Software variază de la $7,948 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane in India la nivelul inferior până la $124,574 pentru un Marketing in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upland Software. Ultima actualizare: 11/16/2025

Resurse Umane
$7.9K
Tehnolog Informații (IT)
$66.3K
Marketing
$125K

Manager de Produs
$62.7K
Inginer Software
$34.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Upland Software este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $124,574. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Upland Software este $62,712.

Alte Resurse